Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 08:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayrampaşa'da çatı yangını
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Bayrampaşa'da bir binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muratpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Son Haberler
- 09:25
- 09:06
- 08:10
- 07:49
- 07:21
Sıradaki Haber
Sarıçiçek Dağı'nda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz