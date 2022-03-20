Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 06:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sarıçiçek Dağı'nda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Karabük'te yaban hayvanlarına yem bırakmak için Sarıçiçek Dağı'na çıkan 2 genç, karda mahsur kaldı. Telsiz üzerinden yardım çağrısı yapan gençler, KARDOFF ekiplerince kurtarıldı.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaban hayvanlarına yem bırakmak isteyen 2 genç, Sarıçiçek Dağı'na çıktı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle araçları kara saplanan gençler, ormanlık alanda mahsur kaldı.
Telsiz üzerinden yardım çağrısı yapan gençlerin imdadına, Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) üyeleri yetişti.
Yerleri belirlenen gençler, KARDOFF ekiplerince kurtarıldı.
Etiketler: Kar Yağışı
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