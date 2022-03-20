Kullanıcıları için aileden biri gibi oldu, koleksiyonerlerin en değerli araçları arasında yer aldı...

Anadol, Türkiye'nin bir otomobil klasiği...

İzmirli iş insanı Kaan Eruz'un Anadol tutkusu da onu 10 araçlık önemli bir koleksiyonun sahibi yaptı.

Kaan Eruz, direksiyon başına ilk kez babasına ait bu arabada geçti. İşte Anadol sevdesı da o yıllardan bu yıllara bu şekilde geldi.

"Otomobil ailenizden bir parça gibi oluyor"

Garajındaki araçlara gözü gibi bakan Kaan Eruz, "O yıllarda araç sayısı çok az olduğu için araçla geçirilen zaman da fazlaydı. Aracın tamirinden bakımına kadar her şeyi ile uğraşıyordunuz, uzun yolculuklar yapıyordunuz. Dolayısıyla otomobil ailenizden bir parça gibi oluyordu" dedi.

İlk kez 1967'de yola çıkan Anadol'un nadir bulunan modelleri için tüm Türkiye'de araştırma yapıldı.

"Şu anda 10 tane Anadol'umuz var"

Eruz, "Anadol markasının, yani ilk yerli markamızın tüm üretim modellerinin bir arada olduğu bir koleksiyon yoktu. Anadol'un 67'den 83'e kadar olan tüm modelleri orijinal bir şekilde restorasyonuyla tamamladık. Şu anda 10 tane Anadol'umuz var" açıklamasını yaptı.

TOGG'u heyecanla bekliyor

Kaan Eruz'un Anadol'dan sonra yeni heyecan kaynağı ise TOGG...

TOGG için de heyecanlandığını söyleyen Eruz, şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'de o milli otomobil markasına olan hasretle, özlemle yeni bir otomobil üretiliyor. İşte 70'li yıllarda yaşayan o heyecan, bugün TOGG ile yaşanıyor, dolayısıyla birbirine paralel heyecanlar, paralel keyifler."

Urla ilçesindeki Anadol koleksiyonu ücretsiz görülebiliyor.

Haber: Gül Benli

Kamera: Ali Güner