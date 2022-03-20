Turgut Özal Bulvarı'ndan Kadıköy istikametine seyir halinde olan Abdulkadir M. idaresindeki cip, sağ şeritte bekleyen otomobillere çarptı.

Kazada, otomobilin yanında bekleyen bir sürücü ve otomobilin içindeki yolcu yaralandı.

Alkollü sürücü darbedildi

Kaza sonrası olay yerinde çıkan arbede sonucu Abdulkadir M. alkollü olduğu gerekçesiyle darbedildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taraflar arasından çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Sürücünün ehliyetine el konuldu

Polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde, Abdulkadir M'nin, 1.62 promil alkollü olduğu tespit edilirken, sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve bin 823 lira idari ceza uygulandı.

Taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle sahil yolunda Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü.