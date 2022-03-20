Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 00:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisinin Poyrazköy önlerinde makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, geminin Büyükdere'ye demirletilmesinin ardından normale döndü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, makine arızası yapan geminin Büyükdere'ye demirletildiği bilgisi paylaşıldı.
Güvenli bölgeye demirletildi
ANNAMARIA D isimli kargo gemisi İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, kılavuz kaptan, Kurtarma-8, Kurtarma-10 römorkörleri ile KEGM-6 botu refakatinde Büyükdere'ye demirletildi.
Kargo gemisinin demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı.
ANNAMARIA D isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-8, KURTARMA-10 römorkörlerimiz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi. pic.twitter.com/vTCXqA53u3— KEGM (@kiyiemniyet) March 19, 2022
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı
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