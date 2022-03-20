Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da tipi: Yolda kalan 52 araç kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da etkili olan tipi ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yolda kalan biri ambulans 52 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
İl genelinde 51 araç ile Göle Samandöken köyünden hasta alan bir ambulans yolda kaldı.
Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçların olduğu yerlerde kar temizleme çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, araçları iş makineleri yardımıyla kurtardı.
[Fotoğraf: AA]
61 köye ulaşım sağlanamıyor
Yapılan çalışmalar kapsamında kentte kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 48 köy yolu ise yeniden ulaşıma açıldı.
Ekipler, tipinin etkisini arttırdığına işaret ederek bu nedenle sürücülerin tedbirli olmasını istedi.
Yoğun tipi nedeniyle 61 köyle ulaşım sağlanamıyor.
[Fotoğraf: AA]
Görevliler, kapalı yollarda çalışma yapmak için tipinin etkisini azaltmasını bekliyor.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı Ulaşım
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