Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta otomobil ile ambulans çarpıştı: 3 sağlık çalışanı yaralandı
Tokat'ta ambulans ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu ambulans devrildi, 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Tokat-Turhal kara yolu sanayi sitesi yakınlarındaki kavşakta C.A. idaresindeki boş ambulans ile A.K'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada ambulans sürücüsü ve yanında bulunan iki sağlık çalışanı yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Tokat
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