Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çıldır-Aktaş yolunda tipi: Tırlara izin verilmiyor
[Fotoğraf: AA]
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Çıldır-Aktaş kara yolunda kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor. Ulaşımın normale dönmesi için tipinin etkisini yitirmesi bekleniyor.
Kent merkezi ve ilçeleri etkisi altına alan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Çıldır-Aktaş kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Tırların geçişine geçici olarak izin verilmeyen söz konusu kara yolu, Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı güzergahında bulunması dolayısıyla tırlar için önemli güzergahlar arasında yer alıyor.
Tipi bazı bölgelerde etkisini artırdı
Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
Söz konusu yolda ulaşımın normale dönmesi için tipinin etkisini yitirmesi bekleniyor.
Tipi, Ardahan-Kars ve Artvin ile ilçelerle bağlantılı olan yollarda da etkisini arttırdı.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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