Ekonomiden eğitime, spordan sanata, kültürden sağlığa her alanda gençler için hazırlanan teşvikler Gaziantep'te tanıtılıyor.

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin Ankara'dan sonraki durağı Gaziantep oldu.

39 devlet kurumu gençlere sundukları imkanları tanıtıyor

"Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla düzenlenen etkinliğe 39 kamu kurumu katılıyor.

Etkinlikte gençlere sunulan burs, hibe, staj ve teşvik imkanları anlatılıyor.

İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Bizler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan Tarım Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'ndan Gençlik Spor Bakanlığı'na, Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan KOSGEB'e birçok kurumun gençlerimize yönelik vermiş olduğu destek, teşvik, hibe, fon, burs hangi imkanı varsa bunları yüz yüze uzman ekiplerce anlatılmasını sağlamak üzere buradayız. Gençlerimiz geleceğini şekillendirirken, kariyerlerini şekillendirirken, devlet kendileri için neler yapıyor, ne gibi imkanlar tanıyor, bu konuda bir farkındalık yaratmak istiyoruz. O yüzden Antep'teyiz.

Etkinliğin ilk gününde 15 bin genç stantları ziyaret etti

İlk gün 15 bin gencin ziyaret ettiği etkinliğe ilgi yoğundu.

Etkinliğin ilk gününde Solo Türk yetkilileri de düzenledikleri bir panelle gençleri bilgilendirdi.

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, Gaziantep'in ardından 11 ilde daha kamu kurumlarını gençlerle buluşturacak.