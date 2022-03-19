İstanbul ve Kocaeli'de motokuryelerin trafiğe çıkışı yarından itibaren serbest
İstanbul ve Kocaeli'de motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin yarın sabah saatlerinden itibaren trafiğe çıkmalarına izin verilecek.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.
Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini söyledi.
Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli İstanbullular; 20 Mart Pazar'dan (yarın) itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum."
Kıymetli İstanbullular;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 19, 2022
20 Mart Pazar günü (YARIN)
⏰10.00’dan itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin????????
Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR❗️
Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/MWtKPzwtic
Kocaeli
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yarın saat 11.00'den itibaren mobilet, motokurye, elektrikli scooter araçların trafiğe çıkışına izin verilecektir. Kurallara uyan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
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