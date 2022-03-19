İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini söyledi.

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli İstanbullular; 20 Mart Pazar'dan (yarın) itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum."

Kıymetli İstanbullular;



20 Mart Pazar günü (YARIN)

⏰10.00’dan itibaren



✅Motosiklet

✅Elektrikli scooter ve

✅Motokuryelerin????????



Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR❗️



Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/MWtKPzwtic — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 19, 2022

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yarın saat 11.00'den itibaren mobilet, motokurye, elektrikli scooter araçların trafiğe çıkışına izin verilecektir. Kurallara uyan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.