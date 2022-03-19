Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çığ düşen yolu açmaya uğraşan iş makinesi devrildi
[Fotoğraf: AA]
Ardahan-Şavşat kara yolu çığ düşmesi sebebiyle trafiğe kapandı. Yolu açmak için mücadele eden bir iş makinesi ise devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kar yağışı, yoğun tipinin yanı sıra çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Şavşat kara yolunda ekipler karla mücadele çalışması başlattı.
Karla mücadele çalışmaları sırasında 183. Şube Şefliğinde bağlı bir iş makinesi devrildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.
Öte yandan yolda etkisini arttıran kar ve tipi yer yer görüş mesafesini düşürüyor.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı Çığ
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