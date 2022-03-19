Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan-Şavşat kara yolunda çığ: Ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara Geçidi'nde çığ meydana geldi. Ulaşıma kapanan yol için ekipler çalışma başlattı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin rakımlı Sahara Geçidi mevkiinde çığ düştü.
Kimsenin yaralanmadığı olayda, ulaşıma kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede etkili olan yoğun kar ve tipi, karla mücadele çalışmasını zorlaştırıyor.
Etiketler: Ardahan
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