Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 15:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın planlanan tarifeli feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den saat 09.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi.
Etiketler: Çanakkale Fırtına Hava Durumu
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