Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Ankara'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı 3 kişiyi zehirledi. 1 kişi yaşamını yitirdi dğer 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Nallıhan'a bağlı Emrem Sultan Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Raşit Okur, Hatice Okur ve Hamide Öztürk'e ulaşamayan yakınları komşulardan yardım istedi.
Okur çiftinin kapıyı açmaması üzerine komşuları, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Raşit Okur'un gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gazdan etkilenen Hatice Okur Ankara Şehir Hastanesi'ne, kızı Hamide Öztürk ise Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne kaldırıldı.
Raşit Okur'un cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Okur çiftinin kızları Öztürk'ün, anne ve babasını ziyaret etmek için Eskişehir'den geldiği öğrenildi.
Etiketler: Ankara Soba Zehirlemesi
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