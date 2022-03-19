Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik kent merkezi ile ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG
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