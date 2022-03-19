Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 14:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da, hasta ihbarına giden ambulansla otomobil çarpıştı. 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.
Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde dün saat 23.45 sıralarında, hasta ihbarına giden Mehmet Karataş yönetimindeki ambulansa, Latifhan Yatgın idaresindeki otomobil çarptı.
Araç sürücüleri Mehmet Karataş ve Latifhan Yatgın, sağlık görevlileri Eşe Eyiklibilir ve Hanife Çetin ile otomobildeki yolcu Yakup Acar yaralandı.
Olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çeşitli hastanelere götürülen yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Etiketler: Ambulans Antalya Trafik Kazası
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