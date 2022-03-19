Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde dün saat 23.45 sıralarında, hasta ihbarına giden Mehmet Karataş yönetimindeki ambulansa, Latifhan Yatgın idaresindeki otomobil çarptı.

Araç sürücüleri Mehmet Karataş ve Latifhan Yatgın, sağlık görevlileri Eşe Eyiklibilir ve Hanife Çetin ile otomobildeki yolcu Yakup Acar yaralandı.

Olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çeşitli hastanelere götürülen yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.