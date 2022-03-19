Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Samsun, Ordu ile Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinde gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, gece saatlerinde başlayacağı ve yarın akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.
Yağışların Samsun ve Ordu ile Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinde kuvvetli, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer yoğun olmasının beklendiği bildirildi.
Vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması istendi.
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