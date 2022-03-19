Kar yağışının etkili olduğu Mardin-Midyat kara yolunun Hop Geçidi mevkisinde 33 E 1447 ve 16 BVT 83 plakalı iki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada Zeliha Balamur (32) ile Hadra (56) ve Ata Akgül (66) hayatını kaybetti, Leyla Balamur (38), Tubanur (25), Elif (26) ve Merve Akgül (20) ile İdris (27) ve Ramazan Yeşilmen (22) yaralandı.

Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Leyla Balamur, tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Zeliha ve Leyla Balamur'un kuzen oldukları, Zeliha Balamur'un yarın evleneceği, bugün de Dargeçit ilçesinde yapılacak kına törenine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.