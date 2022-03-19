Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yasa dışı yayın yapan 1807 internet sitesi kapatıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir'de, jandarma ekiplerinin sanal devriye faaliyetlerinde, yasa dışı yayın yaptığı belirlenen toplam 1807 internet sitesi mahkeme kararıyla kapatıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında 2021 yılından bu zamana kadar icra edilen sanal devriye faaliyetleri neticesinde bin 290 yasa dışı bahis, 367 müstehcen içerikli paylaşımları bulunan ve 150 PKK, DEAŞ, FETÖ ve Sol Terör Örgütleri propagandası yaptığı tespit edilen internet sitesini belirledi.
Soruşturma kapsamında toplam 1807 internet sitesi, mahkeme kararıyla kapatıldı.
306 olayın aydınlatılması sağlandı
Yapılan çalışmalarda, adli makamlar tarafından gönderilen 1575 dijital materyalin incelenmesi neticesinde elde edilen deliller ile 306 olayın da aydınlatılması sağlandı.
Etiketler: İzmir İnternet Siber Suçlar
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