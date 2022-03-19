Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 08:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya-Konya kara yolu tır geçişlerine açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatılan Antalya-Konya kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde dün etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışma yapıldı.
Gece saatlerinde yağışın ve tipinin etkisinin artması sebebiyle Akseki Bölge Trafik ekipleri kara yolunu tır geçişlerine kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi.
Alacabel'de kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte Alacabel ve Akseki Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Akseki-Seydişehir kara yolu tamamen araç trafiğine açıldı.
Ekipler, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı
Son Haberler
- 13:31
- 13:26
- 13:06
- 12:57
- 12:49
Sıradaki Haber
Tırın çarptığı minibüs hasta bekleyen ambulansa çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz