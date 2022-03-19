Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silahla yaraladığı kişiyi hastaneye bırakıp kaçan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Selçuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, yüzünden vurulan kişi ağır yaralandı. Yaraladığı kişiyi hastaneye bıraktıktan sonra kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Buhara Mahallesi'nde bir evde, arkadaş oldukları iddia edilen Mehmet Türkoğlu ile Mehmet K. ve henüz ismi bilinmeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Mehmet Türkoğlu, çenesinden silahla ağır yaralandı.
Hastaneye bırakıp kaçtı
Mehmet K, otomobille, yaralı Türkoğlu'nu, Beyhekim Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne bıraktıktan sonra kaçtı.
Mehmet K, Yeniyüzyıl Caddesi'nde aracını boş araziye park ederek kaçmaya çalışırken, aracı takibe alan polis ekipleri tarafından yakalandı.
Yaralı Mehmet Türkoğlu'nun da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği, üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ile yüklü miktarda para çıktığı öğrenildi.
Etiketler: Polis Uyuşturucu
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