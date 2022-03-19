Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 04:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçlara kapatıldı
[Fotoğraf: DHA]
İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.
Konya'nın bazı kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.
Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle Seydişehir-Antalya kara yolu, çekici türü araçların geçişine kapatıldı.
Trafik ekipleri, uygulama noktalarında denetimlerini sürdürürken, Karayolları ekipleri de yolların güvenliğini sağlama çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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