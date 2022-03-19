Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 00:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 23 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana Kozan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Otobüste bulunan 23 kişi yaralandı.
Adana'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsü, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hacıbeyli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 7 metrelik şarampole devrildi.
Yaralanan 23 kişiden 15'i Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 8 yaralı ise Osmaniye'nin Kadirli ve Adana'nın Ceyhan ilçelerine sevk edildi.
Şarampole devrilen otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Adana Otobüs Trafik Kazası
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