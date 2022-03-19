Adana'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsü, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hacıbeyli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 7 metrelik şarampole devrildi.

Yaralanan 23 kişiden 15'i Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 8 yaralı ise Osmaniye'nin Kadirli ve Adana'nın Ceyhan ilçelerine sevk edildi.

Şarampole devrilen otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.