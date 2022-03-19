Elmalıkent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil, kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki İETT'ye bağlı otobüse çaptı.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada, sürücünün yanında bulunan Nazım T. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Nazım T. hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan sürücü ise trafik ekipleri gelmeden önce evden kardeşini çağırarak kazayı üstlenmesini istedi. Olay yerine gelen kişinin sürücü olmadığından şüphelenen trafik polisleri, kazayla ilgili detaylı sorular yöneltti. Gelen kişi, polislerin sorgulamasının ardından sürücü olmadığını ve kazayı abisinin yaptığını söyledi.

Polis ekiplerince, 0.59 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, ifadesi alınmak üzere Elmalıkent Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazada yaralanan Nazım T'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.