Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kamyondan 7,5 milyon kaçak makaron çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de ekipler kaçakçılara geçit vermiyor. Düzenlenen operasyonda 7 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda bir kamyonu durdurdu.
Araçta 7 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli Makaron Kaçakçılık
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