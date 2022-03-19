Türkiye ile Azerbaycan arasında medya alanında oluşturulan stratejik iş birliği meyvelerini veriyor.

Bu kapsamda Bakü'deki TRT eğitmen ekipleri, iki hafta süren çalışmaları tamamladı. Kapanış programı, AZTV Genel Müdürlüğünde düzenlendi.

"2 haftada gelecek yılların iş birliğinin temelini güçlü bağlarla oluşturuldu"

AZTV Genel Müdürü Rövşen Memmedov, "Bu iki haftalık süre, gelecek yılların iş birliğinin temelini, güçlü bağlarla güçlü köprülerle oluşturdu." dedi.

TRT’nin deneyimli isimleri, 14 gün boyunca tecrübelerini meslektaşlarıyla paylaştı.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

TRT Haber Editörü Fatih Şahingöz, "TRT çalışanları olarak bir heyet olarak AZTV'ye geldik, iki haftalık bir çalışmamız oldu, bilgi birikimimizi paylaştık." değerlendirmesini yaptı.

"Daha iyi olunabilir bunun mücadelesini verdik"

Yönetmen Emrah Alparslan Konukman, "Onların yayıncılık anlayışını izledik gerekli notları çıkardık, daha nasıl güzel, iyi olunabilir bunun mücadelesini verdik." ifadelerini kullandı.

AZTV'nin ekran yüzleri de TRT tecrübesinin aktarıldığı eğitimin ardından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

99 ülkede 12 binin üzerinde eğitim

AZTV Sunucusu Sakina Hacıyeva, "Bu iki hafta aynı zamanda tecrübe değişimi oldu, bildiklerimizi daha da geliştirdik, bilmediklerimizi öğrendik." dedi.

Türkiye Radyo Televizyonu Kurumu bugüne kadar 99 ülkede 12 binin üzerinde medya çalışanına eğitim verdi.