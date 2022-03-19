Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerin iptal edildiğini internet sitesinden paylaştı.

Buna göre, Mudanya ile Eminönü/Sirkeci, Mudanya ile Armutlu, Armutlu ile Eminönü/Sirkeci arasındaki karşılıklı 16 sefer iptal edildi.

İptal edilen seferlerle ilgili şirketin https://budo.burulas.com.tr/ internet adresinden bilgi alınabilecek.