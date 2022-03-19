Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 22:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Foça ve Marmaris'te deniz çekildi: İskelelerin ayakları ortaya çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir’in Foça İlçesi’nde deniz çekildi. Çekilme bazı yerlerde 20 metreyi buldu. Benzer manzara Muğla'nın Marmaris ilçesinde de vardı. Çekilme sebebiyle denize kurulu iskeleler karada kaldı.
İskeleler karada kaldı, deniz kenarındaki tesisler denizden uzaklaştı.
İzmir Foça'da deniz çekildi.
Çekilme bazı yerlerde 15-20 metreyi buldu.
[Fotoğraf: DHA]
Çekilme sonrası iskelelerden bazısı tamamen karada kaldı, sökülmüş bazı iskelelerin de beton ayakları ortaya çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Marmaris'te de deniz çekildi, adacıklar oluştu
Deniz çekilmesi Muğla'nın Marmaris ilçesinde de oldu.
Sığ noktalarda deniz yaklaşık 20 metre geri gitti. Denizin üzerinde adacıklar oluştu.
Uzmanlar bu aylarda yaşanan deniz çekilmesini, atmosferdeki basınç değişimi ile ay ve güneşin çekim gücüne bağlıyor.
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