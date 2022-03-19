İskeleler karada kaldı, deniz kenarındaki tesisler denizden uzaklaştı.

İzmir Foça'da deniz çekildi.

Çekilme bazı yerlerde 15-20 metreyi buldu.

[Fotoğraf: DHA]

Çekilme sonrası iskelelerden bazısı tamamen karada kaldı, sökülmüş bazı iskelelerin de beton ayakları ortaya çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Marmaris'te de deniz çekildi, adacıklar oluştu

Deniz çekilmesi Muğla'nın Marmaris ilçesinde de oldu.

Sığ noktalarda deniz yaklaşık 20 metre geri gitti. Denizin üzerinde adacıklar oluştu.

Uzmanlar bu aylarda yaşanan deniz çekilmesini, atmosferdeki basınç değişimi ile ay ve güneşin çekim gücüne bağlıyor.