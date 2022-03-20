Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 03:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manisa'da silahlı kavga: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir eğlence mekanı önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
Halil Erdoğan Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanının önünde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan biri 3 kişiyi silahla yaraladı.
İhbar üzerinde bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
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