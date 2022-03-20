Emirdağ'a bağlı Suvermez Köyü Kavşağı’nda, Okan N. idaresindeki tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta Süleyman G. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Savrulan otomobil birkaç metre ilerdeki refüje çarparak durabildi.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Süleyman G. ile aynı araçta bulunan Fadime G. Khalilova G. ve K.G. isimli yaralıları Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.