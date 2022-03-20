Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 09:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Afyonkarahisar’da tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Afyonkarahisar'ın Suvermez Köyü Kavşağı’nda tırla otomobil çarpıştı. 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Emirdağ'a bağlı Suvermez Köyü Kavşağı’nda, Okan N. idaresindeki tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta Süleyman G. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Savrulan otomobil birkaç metre ilerdeki refüje çarparak durabildi.
Olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Süleyman G. ile aynı araçta bulunan Fadime G. Khalilova G. ve K.G. isimli yaralıları Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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