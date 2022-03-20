Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars-Göle kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları, Kars-Göle kara yolunda görüş mesafesini oldukça düşürdü.
Karayolları 183'üncü Şube Şefliği, söz konusu yolda yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını, bu nedenle yolun kapatıldığını açıkladı.
Karla mücadelenin yürütülebilmesi için tipinin etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ardahan'daki diğer bağlantı yollarında da kar, etkisini sürdürüyor.
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