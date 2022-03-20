Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 280 santimetreyle Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ölçüldü.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü Kartalkaya'ya günübirlik ya da konaklamak için gelenler, uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte kayak yaparak tatillerini geçiriyor.

Kayak merkezindeki oteller, hafta sonu yüzde 75 ila 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.