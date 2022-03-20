Erzurum Bilim Merkezi, 6-14 yaş arası öğrencilerin vazgeçilmez mekanı oldu.

Haftanın 6 günü hizmet veren merkezde matematik, astronomi, teknoloji bölümlerinin de olduğu 7 atölye bulunuyor.

İnternet üzerinden bireysel başvuru yapan öğrenciler ve okulları ile gelen öğrenciler buradaki etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

Merkezde bulunan en dikkat çekici alan ise planetaryum, yani gezegenevi. Öğrenciler burada uzayla ilgili belgeselleri sinema tadında izleme fırsatı buluyor.

Çocuklar, teknoloji ve proje yarışmalarına da bu merkezde hazırlanıyor.

Haber: Sefer Azak