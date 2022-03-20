Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 13:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erzurum Bilim Merkezi öğrencilerin gözdesi oldu
Haftanın 6 günü hizmet veren Erzurum Bilim Merkezi'nde matematik, astronomi, teknoloji bölümlerinin de olduğu 7 atölye bulunuyor. Merkez, Türkiye'deki en büyük gezegenevlerinden birini de bünyesinde barındırıyor.
Erzurum Bilim Merkezi, 6-14 yaş arası öğrencilerin vazgeçilmez mekanı oldu.
Haftanın 6 günü hizmet veren merkezde matematik, astronomi, teknoloji bölümlerinin de olduğu 7 atölye bulunuyor.
İnternet üzerinden bireysel başvuru yapan öğrenciler ve okulları ile gelen öğrenciler buradaki etkinliklere katılma fırsatı buluyor.
Merkezde bulunan en dikkat çekici alan ise planetaryum, yani gezegenevi. Öğrenciler burada uzayla ilgili belgeselleri sinema tadında izleme fırsatı buluyor.
Çocuklar, teknoloji ve proje yarışmalarına da bu merkezde hazırlanıyor.
Haber: Sefer Azak
Etiketler: Erzurum
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