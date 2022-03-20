TRT Haber kameramanlığından emekli olan Şevki Köse, ağaç ve taştan heykeller yaratıyor.

Köse, görsel alandaki tecrübesini kullanıyor, yeteneğiyle sanat eseri yaratıyor.

"Görüntüleri kameraya kaydetmekle yetinmiyorsunuz"

Heykeltıraş Köse, haberin insana kattığı şeylerden birinin de görsel bir hafıza olduğunu belirterek, şöyle konuşuyor:

“Görüntüleri hafızaya kaydediyorsunuz ister istemez, kameraya kaydetmekle yetinmiyorsunuz. Onun dışarı çıkması için vesile gerekiyordu buna yönlendim, ağaç ve taşta çalışmaya başladım ve tam zamanlı bir işe dönüştü benim için."

"Ağaçlara yeni bir hayat veriyoruz"

Yeteneğiyle Aydın'da kurulan rekreasyon alanına da yeni bir kimlik kazandıran Köse, şöyle devam ediyor:

"Tescilli ağaçlar hepsi bunlar doğal yollarla ömrünü tamamlamış, ölmüş ağaçlar bu proje ortaya çıkınca 2 buçuk metre yukarıdan kesilerek benim için çalışma alanı haline dönüştürüldü. Şimdi de biz bu çalışmayı yaparak ömrünü uzatıyoruz, yeni bir hayat veriyoruz onlara.”

"Riski olan ağaçların kesilmesi kararlaştırıldı"

Yüksek mimar Gizem Yetim ise "Tabiat Varlıkları Koruma kurulunun da onayıyla bu ağaçların, hasta ve kurumuş olan riski olan ağaçların kesilmesi kararlaştırıldı. Ağaçların yıllardır var oldukları konumlarında yeni işlevleriyle bir sanat eseri olarak bu alana değer katmasını amaçladık” diyor.

Köse'nin 10 ağaç üzerindeki çalışmasını tamamlamasıyla ziyaretçiler eserlere direkt temas ederek inceleme imkanına da kavuşacak.