Yaşam

Nemrut sonbahar renklerine büründü

08 Ekim 2019 Salı 14:02 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 15:37

Bitlis'teki Nemrut krater gölü sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Yeşil, sarı ve kahverenginin her tonunu burada görmek mümkün.