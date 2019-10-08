Yaşam
Nemrut sonbahar renklerine büründü08 Ekim 2019 Salı 14:02 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 15:37
Bitlis'teki Nemrut krater gölü sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Yeşil, sarı ve kahverenginin her tonunu burada görmek mümkün.
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut krater gölü, her mevsim ayrı güzel. Sonbaharla birlikte Nemrut'ta kahverengi ile yeşilin eşsiz uyumu dikkat çekiyor.
Bölge, son günlerde çok sayıda misafir ağrılıyor. Doğa manzarasının tadını çıkarmak isteyenler krater gölüne akın ediyor.
Nemrut, dağların arasında saklı bir cennet gibi.
Gölde sonbahar güzelliğinin kasım ayına kadar devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber
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