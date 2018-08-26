Muğla'da dar gelirli öğrencilerin eğitimi için trüf mantarı yetiştiriliyor

İş kadını Özlem Uzman ve ressam Safai Özer'in öğrencilere burs vermek amacıyla 2015'te Menteşe'de kurduğu Eğitim, Geriatri, Ekolojik, Tarım, Turizm Vakfı (EGET), 2019 yılında ilk trüf mantarı hasadını yapmaya hazırlanıyor.

EGET Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 2015 yılında yapılan aşılamayla en pahalı tür olan kışlık trüf mantarı yetiştirdiklerini söyledi.

20 dönümlük tarım işletmesinde, meşe fidanlarının arasında sahil kentlerinin ilk lavanta tarlasını da oluşturduklarını belirten Uzman, "İşletmemizde üretilen, tuber melanosporum türü bir trüf. Kilosu, o yıl dünyadaki hasada bağlı olarak, bin- bin 500 euro arasında değişiklik göstermekte. Meşeler 6 metre arayla dikildi. Fidanların arasındaki araziden faydalanmak için lavanta fideleri diktik. Bu lavantaların gerek yağını satarak, gerekse balını üreterek elde edeceğimiz gelirle, öğrencilere verdiğimiz bursları artıracağız" dedi.

Özlem Uzman burs verirken belirledikleri kriterlerini anlatırken, burs değerlendirme sistemi için özel bir yazılım hazırlattıklarını, online yapılan başvuruların yazılım aracılığıyla ve kriterlere göre otomatik sıralandığını, böylece en fazla ihtiyacı olan kişilere burs verildiğini açıkladı.

"Gelirler öğrencilerimize burs olarak aktarılacak"

Uzman, kriterlerin de kız öğrenciler, anne-babası olmayan ya da ayrı olanlar, kardeşi üniversitede okuyan öğrencilere öncelik verilmesi gibi unsurlar olduğunu anlattı. Uzman, "EGET Vakfı, eğitim görmekteyken maddi zorluklar yaşayan üniversite öğrencilerine burs vermek amacıyla kuruldu. Bu madde, vakıf senedimizin değiştirilemez maddesi. Ancak burs verirken, salt bağışlara bağlı bir vakıf olmak değil de kendi döner sermayesini oluşturabilmiş bir vakıf olmayı hedefledik. Bu nedenle de gelir elde etmek için 3 alan belirledik. Bunlardan birisi ekolojik tarım. İkincisi geriatri ve gerontoloji odaklı sağlıklı yaşam turizmi. Üçüncüsü de çiftlik turizmi tesisleri. Bunlardan elde edeceğimiz tüm gelirler, öğrencilerimize burs olarak aktarılacak" dedi.

Kaynak: DHA