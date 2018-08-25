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Kabe’yi kalp gözü ile tavaf ediyorlar

Hac vazifesini yerine getirmek için yüz binlerce Müslüman bir araya gelirken görme engelli hacılar da değnek yardımıyla Kabe-i Muazzama’yı tavaf ediyor.

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“Allah’ın Evi” kabul edilen Beytullah’da farklı milletlerden farklı renklerden yüzbinler bir araya geldi. Dünyanın dört bir tarafından gelen 2 milyon 600 bin Müslüman, hacı oldu. Ancak, Haccın en meşakkatlisini ilerlemiş yaşına rağmen haccın farz ve vaciplerini büyük bir coşku ile yerine getiren ihtiyarlar ve engelliler yaptı.

Binlerce kilometre uzaktan uçak, vapur ve otobüslerle gelen yüzbinlerin içerisinde elinde değneği ile Kabe’yi tavaf eden görme engelli müminler, herkesin ilgi odağı oldu.

Kabe’de engel yok

Gözleri görmese de gönülleri Beytullah aşkı ile tutuşan hacılar vakar ve titizlikle değnek yardımıyla Kabe-i Muazzama’yı diğer hacılardan farksız şekilde tavaf ediyorlar.

Yürümekte güçlük çekenler ise birinci kattan tekerlekli sandalyeler ile tavaf ettiler.

Kaynak: İHA

Etiketler: kutsal topraklar, Kabe, Hac
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