Düzce Melen Çayı adrenalin tutkunlarını ağırladı

Düzce Dokuzdeğirmen Köyü'ndeki rafting işletmelerine giden adrenalin tutkunları, özel elbiseleri giyerek 16 kilometrelik parkurda eğlendi. Tatil süresi boyunca 5 bin kişi, çay çevresinde bulunan işletmelerde yoğunluk oluşturdu.

Özellikle Arap turistler ile Ankara, İstanbul, Sakarya ve çevre illerden Melen Çayı'na gidenler, rafting yapmanın keyfini çıkardı.

"Tesislerde yüzde 100 oranında doluluk yaşanıyor"

Rafting Milli Takım Antrenörü ve Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, Ağustos ayı olmasına rağmen suyun debisinin yüksekliğinin sporseverleri bölgeye çektiğini söyledi.

Bayram tatili boyunca çok yoğunluk yaşadıklarını anlatan Tepe, "Bayram tatilinin 9 gün olması bizim için çok büyük bir fırsat oldu. Yaklaşık 1 ayda yapacağımız turları, bir hafta içerisinde yaptık ve üzerine bile çıktı. Yarın tatilin son günü ve yoğunluğumuz devam ediyor" dedi.

Tepe, yurt dışından taleplerin aşırı derecede arttığından bahsetti.

"Özellikle Arap turistler çok yoğun bir şekilde bölgeye gelip rafting heyecanı yaşıyor. Arap baharı Düzce'ye geldi. İnanılmaz bir turist akını var. Bu hem Düzce hem de Türkiye için olumlu bir durum. Ülkemizin gelişmesi için biz de elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Melen Çayı debisi ve sıcaklığı ile inanılmaz derecede güzel. Vatandaşlar da bunu fırsat bilerek buraya akın etti."

"Rafting denince akla Melen Çayı geliyor"

Bölgeye giden 5 bin kişinin rafting yaptığını ve bunlarla gelen turistlerle sayının çok yüksek olduğunu vurgulayan Tepe, işletmecilerin yüzünün bayramda güldüğünü belirtti.

Tepe, Düzce'nin rafting ile özdeşleştiğine anlatarak, "Rafting denince akla Düzce ve Melen Çayı geliyor. Artık turistler buraya akın ediyor. Bu yılki hedefimizi 150 bin olarak belirlemiştik ve hemen hemen hedefimize ulaştık. Önümüzdeki yıl bu hedefi 200 binler seviyesine çıkarmamız lazım" dedi.

Kaynak: AA