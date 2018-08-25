Ordu'nun mavi ve yeşil manzarasında yamaç paraşütü

Bayram tatilini değerlendirenlerin bir rotası da Ordu Boztepe'ydi.

Yamaç paraşütü pilotu Muammer Ramazan Ataç, tutkunlarının bayram tatilini fırsat bilerek Ordu'ya gittiğini anlattı.

Birçok ilden yüzlerce pilotun burada yamaç paraşütü yapma imkanı bulduğunu belirten Ataç, hava şartlarının da iyi olmasıyla bölgeye ilginin arttığını söyledi.

Ataç, İstanbul başta olmak üzere Mersin, Tokat ve çevre illerden pilotların şehre gittiğinden bahsederek, "Ordu yamaç paraşütü yapılan illerimizin arasında bulunuyor. Bundan dolayı bütün pilotlarımız burada olmaktan dolayı çok memnun" dedi.

Yeşil ve mavi bir arada

Orduluların paraşüt sporuna ilgisinin son yıllarda arttığını anlatan Ataç, "Bu spor dalına ilginin yüksek olması bizleri mutlu ediyor. Yamaç paraşütü yapan herkes hem denizin hem de yeşilin güzelliğini aynı anda yaşayabiliyor" diye konuştu.

Erdinç Türkyılmaz da, "tandem" yani 2 kişiyle yapılan uçuşlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Çeşitli illerden yamaç paraşütü tutkunlarının Ordu'da buluştuğunu belirten Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Ordu çok güzel bir şehir. Yamaç paraşütü sporu da Ordu'ya ciddi anlamda çok şeyler katıyor. Türkiye'nin başka illerinde bu kadar güzel manzara görmek mümkün değil. Ordu'da deniz ve yeşilin manzarası bir arada. Herkesin buraya gelmesini ve bu manzaradan faydalanmalarını bekliyoruz."

Kaynak: AA