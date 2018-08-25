46 yıldır minder ve yastık üretiyor

58 yaşındaki Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu, çocuk yaşlarda babasına yardım etmek için aile fertleriyle evlerinin bahçesinde başladığı mesleğini başarı ile devam ettiriyor. Büyüksaraçoğlu, Kırşehir Uzun Çarşı'daki dükkanında mesleğin yok olmaması için mücadele veriyor.

Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu, küçük yaşlarda babasının rahatsızlığı nedeniyle bu mesleğe başladığını, hem ona yardım ettiğini hem de minder ve yastık üretimini öğrendiğini söyledi.

Okulu bırakıp baba mesleğini sürdürdü

Büyüksaraçoğlu, küçükken babasının sağlık sorunları olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Bizler de ona yardım etmek için annem ve kardeşlerimle pazar günleri evin bahçesinde toplanıp birlikte yastık yapardık. Ben ortaokula giderken babamın hastalığı ilerledi ve dükkanı çalıştıramayacak hale geldi. Bu sebeple okulu bırakıp yastık ve minder yapmaya başladım."

Dedesinden kaldığı mesleği oğluna öğrettiğini belirten Büyüksaraçoğlu, "Babam dedemden, ben babamdan öğrendim. 13 yaşında oğlum var, ben de ona öğretiyorum. Hem meslek unutulmasın hem de okuyamazsa meslek sahibi olsun diye. Böylece mesleğim nesilden nesle devam edecek. Eskiden evlenenler mobilya yerine altı yastık, altı minder alırdı. İşler azaldığı için tente ve çadır üzerine yoğunlaştım. Dükkanda tente yapımına ağırlık verdim" dedi.

Şark odaları talebi artırdı

Son yıllarda ise şark odalarının tekrar ilgi görmeye başlamasıyla yastık ve minder taleplerinde artış olduğunu belirten Büyüksaraçoğlu, talepler doğrultusunda yastık ve minder üretmeye yeniden yoğunlaştığını vurguladı.

Büyüksaraçoğlu, üretimini yaptığı yastık ve minderleri talebe göre Kırşehir başta olmak üzere çevre illere de pazarladığını anlatarak, şunları söyledi:

"Özellikle son 5 yılda şark odasına ilgi arttı. Biz de sedir ile şark odaları yapıyoruz. Şu anda yoğun bir talep var. Eskiden yastık ve minder yerde kullanılıyordu. Şimdi ise daha çok sedirle birlikte tercih ediliyor. Çam ağacından yaptığımız sedirlerin üzerine ürettiğimiz yastık ve minderleri döşeyip şark odalarını hazırlıyoruz. İsteğe bağlı olarak yere de döşeyebiliyoruz."

Kaynak: AA