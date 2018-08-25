  • 25 AĞUSTOS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.012
    EURO 6.983
  • BIST 90185.99
    ALTIN 233.046
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tedavisi tamamlanan caretta carettalar denizle buluştu

Tedavisi tamamlanan caretta carettalar denizle buluştu

Muğla Ortaca'da Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 4 yetişkin caretta caretta denize bırakıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tedavisi tamamlanan caretta carettalar denizle buluştu

İztuzu sahilinde düzenlenen törende DEKAMER görevlilerince kumsala getirilen caretta carettalara yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi. Merkezde tedavisi tamamlanan 4 kaplumbağa denize bırakıldı.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, merkezin yaptığı çalışmalarla hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda ismini duyurduğunu söyledi.

"Bazı kaplumbağaların tedavisi bir yıldan fazla sürüyor"

Yıllık ortalama 25-30 yaralı kaplumbağanın merkeze getirildiğini ifade eden Kaska, "Bunlardan da iyileşenleri zaman içerisinde tekrar doğal ortamına gönderiyoruz. Bazı kaplumbağaların tedavisi bir yıldan fazla sürebiliyor." diye konuştu.

Kaska, 2008 yılından bu yana 270 civarında yaralı kaplumbağanın merkezlerine getirildiğini, bunlardan 180'inin tedavilerinin ardından denize bırakıldığını kaydetti.

Yetkililerce denize bırakılan kaplumbağaların suyla buluşma anı turistler ve plajda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yuvalardan yeni çıkan yavru kaplumbağalardan bazıları da bölgedeki tatilcilerin görmesi için denize bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: caretta caretta, kamplumbağa, ortaca, dekamer, Muğla, iztuzu sahili
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER