Onlar minik mehteranlar...

Rengarenk kıyafetleri giyebilmek için azimle çalışıyor, enstrümanları başarıyla çalıyorlar.

20 kişilik takım, milli bayramlarda okullarını temsil ediyor. Bir araya geldiklerinde çaldıkları marşlarla, yetişkin mehter takımlarını aratmıyorlar.

Mehter takımının kurulmasıyla okulda devamsızlıklar azaldı.

Okul müdürü Azize Turan, kurulan mehter takımı için şöyle konuştu:

"Çocuklarımızda devamsızlık problemi vardı. Bunu nasıl çözümleyebiliriz diye düşündük. Çocuklarımızın sosyal ve kültürel yönlerini de ön plana çıkararak, yeteneklerini de değerlendirmek amacıyla mehter takımı kurmaya karar verdik."

Okulda devamsızlığa çözüm olarak kurulan mehter takımı, bir başarı hikayesine dönüştü.

Okulu sevdiren, müziği ve notayı öğreten mehter takımından bazı öğrencileri hayali ise müzik eğitimi alabilmek.

Kaynak: TRT Haber