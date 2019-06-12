Tunceli'nin Ovacık ilçesi doğal zenginlikleriyle ön plana çıkıyor. Şehirde yaz mevsimiyle ortaya çıkan buzul göller, hem hafta içinde hem de hafta sonlarında çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğa tutkununu ağırlıyor.

Aynı rota üzerindeki 4 farklı buzul göl

Göllerin güzelliğini görmek isteyenler, araçlarıyla ilçe merkezinden yola çıkarak 40 dakika süren yolculuk sonunda Mercan Vadisi'ne ulaşıyor.

Mercan Dağları arasında yer alan derin vadide, yaklaşık 3 saatlik yürüyüş gerçekleştiren doğaseverler, aynı rota üzerindeki 4 farklı buzul göle ulaşıyor.

Çevresi karla kaplı gölleri gezip, yemyeşil doğada piknik yaparak vakit geçiren ziyaretçiler, bazen de sıcaklığı 5 ile 10 derece arasında değişen göllerde yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Gün batımına doğru dönüş yolculuğu geçen ziyaretçiler, nesli tükenmekle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan boz ayıları ve çengel boynuzlu dağ keçilerini de yakından görmenin fırsatını yakalıyor.

"Müthiş ve olağanüstü bir doğası var"

Doğaseverlerden Suat Eren, buzul göllere ulaşmak için zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Haziran ayında olunmasına rağmen Mercan Vadisi'ndeki buzul göllerin çevresinde hala kar bulunduğunu belirten Eren, şöyle konuştu:

"Buzul göllerin bulunduğu alana ilkbahar yeni geliyor. Göllerin çevresindeki kar kütleleri ağustos ayına kadar erimiyor. Bölgede çok fazla bitki ve yaban hayatı zenginliği var. Buralar çok bakir alanlar ve yaklaşık 30 yıldır buralara insanlar gelmiyordu. Son 2-3 yıldır insanlar buraları gezmeye başladı. Burası Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri diyebilirim. Müthiş ve olağanüstü bir doğası var. Herkesin buraları gelip görmesi gerekiyor."

Kaynak: AA