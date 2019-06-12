Aydın'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cumhuriyet Anaokulu, öğrencilerine "yaparak ve yaşayarak öğrenme" yöntemiyle eğitim vermek için kolları sıvadı.

Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Halil İbrahim Sağlık, 7 bin 800 metrekare açık alana sahip okulda, velilerin de desteğiyle sebze ve meyve serası ile tavuk kümesleri kurdu. Sağlık, verim alamadıkları 35 zeytin ağacının budamasını yaptırdı, okula köpek, kaz, ördek ve tavşan aldı.

Çam ağacının üzerine ağaç ev de yapan Sağlık, öğrencilerin minderde ders yapacağı bölümler, oyuncak arabalarla trafik kurallarını öğrenecekleri trafik eğitim parkuru ve spor alanları oluşturdu.

Mindere oturup masal dinlemeyi çok seviyorlar

Çiftliği andıran okula gelen öğrenciler, her sabah kahvaltıda yiyecekleri sebze, meyve ve yumurtayı kendileri toplayarak güne başlıyor.

Okuma saatinde ise öğrenciler, bahçede iplere asılı kitapları seçip ağaç eve çıkarak kitaplarını okuyor.

Okulun mutfağına giren bazı öğrenciler de oyuncak aletlerle yemek yapıp müşteri olarak gelen öğretmenlerine servis yapıyor.

Renkli görüntülerin oluştuğu bahçede öğrenciler hayvanlarla oyun oynayarak vakit geçiriyor. Okulda en sevilen etkinliklerden biri de mindere oturup öğretmenlerden masal dinlemek.

Öğrenciler özgüven kazandı

Sağlık, okulda STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitim modelini uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Uygulamalı eğitim sayesinde öğrencilerin özgüven kazandığını anlatan Sağlık, kendisini ifade edemeyen bazı öğrencilerin yıl sonunda büyük bir gelişim gösterdiğini vurguladı.

Değişen dünya şartlarında eğitimin sabit kalmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Sağlık, şöyle konuştu:

"Eğitimi dört duvar arasından tamamen çıkardık. Doğa ve teknolojinin, bilim ve sanatın bütünleştiği bir eğitim ortamı kurmayı hedefledik. Köy ortamıyla şehir hayatının bir araya geldiği ortamda öğrencilere mühendis mantığıyla düşünmeyi, matematik zekasını destekleyen bir hayat tarzını göstermeye çalıştık."

Kaynak: AA