Mehmet astsubay 31 gün süren Kore yolculuğunu anlattı

Hafızası ve dinçliğiyle dikkat çeken 90 yaşındaki Astsubat Mehmet Karamustafaoğlu, 1950 yılı Eylül ayında İskenderun Limanı'ndan başlayan ve 25 gün kara yüzü görmeden devam eden Kore yolculuğunu anlattı.

Karamustafaoğlu, Erzurum 9. Kolordu'da görev yaparken nöbetçi subay olduğu bir gün Kore'ye görevlendirme emrinin geldiğini söyledi.

O dönem henüz 20'li yaşlarında bir delikanlı olan Karamustafaoğlu, emrin geldiği günü şöyle anlattı:

"Sabahleyin erkenden posta geldi, 'Kolordudan arıyorlar, telefon emri varmış' dedi. Telefonun başına geçtim, karşıdaki şahıs kendini kolordu komutanı kurmay başkanı olarak tanıttı. 'Acele bir telefon emri var, yazmaya hazır mısınız?' dedi. 'Hazırım komutanım' dedim. Yazdığım telefon emrinde benim Kore'ye atanmam söz konusuydu. Komutan telefonda kim olduğumu sordu, emirde adı geçen Mehmet'in ben olduğumu duyunca o da şaşırdı. Emirde adı geçen Kore'ye acilen gitmesi istenilen asker bendim."

"Yolculuğumuz 31 gün sürdü"

Emri komutanlarına bildirdiğinden bahseden Karamustafaoğlu, Erzurum'dan Kayseri'deki ailesiyle vedalaşmaya gelmek istediğini ancak tren biletinin alınması nedeniyle bu talebinin kabul edilmediğini belirtti.

Karamustafaoğlu, istasyon şefine durumu izah ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Annem ve babam yaşlı insanlardı, onları görmem gerekiyordu. İstasyon şefliği treni kaçırmışım gibi tutanak tuttu, ben de Hisarcık'ta yaşayan ailemle vedalaşmaya gittim. Daha sonra Ankara'ya geldim, üç gün burada kaldıktan sonra İskenderun'a hareket ettik. Kore'ye gideceğimiz gemi hazırlandı. Gemiyle Kore'ye doğru yola çıktık. Gemi 4 bin 500 kişilikti. Yolculuğumuz 31 gün sürdü. Gemide sadece Yunanlılar ve Türkler vardı. İlerleyen zamanlarda Filipinler'den de bir bölük asker bindi gemiye."

"Kore'nin yerli halkı bize sempati beslemişti"

ABD'ye ait 7 katlı gemide her şeyin düşünüldüğünü anlatan Karamustafaoğlu, gemide 2 sinema salonu ve 4 bilardo masası olduğunu belirtti.

Karamustafoğlu, deniz yolculuğunda Kızıldeniz'i geçtiklerini, Cibuti'de ikmal yapıldığını, daha sonra Hint Okyanusu'na açıldıklarını vurguladı.

25 gün kara yüzü görmediklerinden bahseden Karamustafaoğlu, şunları söyledi:

"Seylan Adası'na indik, burada gemi 4 saat kaldı. Filipinler'e uğradık, sonra başka kara yüzü görmedik. Denizde balinaların yüzüşlerini, kuşların uçuşunu seyrettik. Bazen balinalar gemiyi takip ederdi. Enteresan bir yolculuktu, hiç tecrübe etmediğimiz bir yolculuktu. Yunanlılardan Türkçe bilenleriyle dostluk kurduk. Beraber savaşa gittiğimiz için samimiydik, ahbaplık kurduk. Gemide sıkılmadık çünkü eğlenceliydi. Yemekler mükemmeldi, 3 öğün yemek vardı, aşçıları muntazamdı. Her türlü içecek mevcuttu. Kore'de de öyleydi, biz yemek sıkıntısı çekmedik. Yemek verilemeyeceği zamanlar kumanya dağıtılırdı. Türkler Kore'de iyi bir isim yapmıştı. Kore'nin yerli halkı bize sempati beslemişti."

Kore'de 12 ay kaldı

Kore'ye Türkiye'den takviyeli bir tugayın gittiğini hatırlatan Karamustafaoğlu, kendisinin uçaksavar bataryasında 2. takım komutanı olarak görev yaptığını anlattı.

Kore'de 12 ay kaldığını söyleyen Karamustafaoğlu, "Kore'deyken 3 kere filan Japonya'ya gittim. Savaş şu şekilde idi, 15 gün cephede, 15 gün cephe gerisinde oluyorduk. Yani ayda 15 gün savaşa iştirak ediyorduk. Diğer günler istirahatte idik, yani savaş ABD usulüydü. Moral eğitimleri düzenliyorlardı. ABD'nin bütün artistleri o dönem Kore'ye gelmişlerdi. Cepheden 40-50 kilometre geriye çekiliyorsun. Geriye çekilince subay ve astsubaylar istedikleri gibi hareket ediyorlardı, öyle sıkı bir disiplin yoktu" dedi.

Karamustafaoğlu, sonraki yıllarda Kore'ye gittiğini, bu yolculuğunun ise uçakla 12 saat sürdüğünü ve ülkenin değişimine, gelişimine çok şaşırdığını söyledi.

Kaynak: AA