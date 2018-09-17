Minik öğrencilerden Meclis'e "ekolojik okuryazarlık" ziyareti

TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın desteklediği "Sürdürülebilir Yaşam için Ekolojik Okuryazarım Projesi"ne katılan okul öncesi öğretmenleri ve öğrencilerin, ekolojik farkındalık edinmeleri, doğaya yönelik olumlu tutum geliştirmeleri amaçlandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ile Kızılcahamam Belediyesi'nin de katkı sağladığı proje kapsamında, okul öncesi öğretmenleri ile okul öncesi eğitim alan çocuklar için etkinlik programı hazırlandı.

Okul öncesi öğretmenler ve 4,5-5 yaş arası çocukların yer aldığı proje, Etimesgut Cahit Zarifoğlu İlkokulu tarafından yürütülüyor. Öğretmenler, 10-14 Eylül'de Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, Işık Dağı, Jeopark ve Karagöl'ü ziyaret edecek.

23 Ekim'de TBMM Botanik Bahçesi ziyaret edilecek

Öğretmen eğitim programında, okul öncesi eğitimde bilim çalışmaları, çocuk eğitiminde doğa etkinlikleri, ekolojik okuryazarlık, ekolojinin temel ilkeleri, ekolojik okuryazarın temel ilkeleri, orman ekosistemi, toprak ve su ekolojisi konuları teorik ve uygulamalı şekilde işlenecek.

Bu kapsamda öğretmenlerin ekoloji konusunda edindikleri bilgi, beceri ve tutumları daha sonraki süreçte uygulamalarına ve öğrencilerine aktarmaları amaçlandı.

Okul öncesi eğitimi alan çocuklara dair etkinlikler ise, 15 Ekim'de Eymir Gölü'nde başlayacak, 23 Ekim'de TBMM Botanik Bahçesi ziyaret edilecek. Daha sonra TEMA Vakfı tarafından çocukların okullarının bahçelerinde etkinlikler düzenlenecek.

Etkinliklerle miniklerin, doğaya ve doğa olaylarına eleştirel bakabilmeleri, sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirerek bu doğrultuda araştırma ve sorgulama yapabilmeleri, ekolojinin sınırlarını bilmeleri, sürdürülebilir yaşam gibi konularda farkındalık oluşturmaları ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanmaları hedefleniyor.

Kaynak: AA