İstanbul "Ödüllü Emekleme Olimpiyatları" neşeli anlara sahne oldu

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Beylikdüzü'nde yaşayan bebekli aileleri bir araya getirip sosyalleştirmek için düzenlenen "Ödüllü Emekleme Olimpiyatları", vatandaşları Yaşam Vadisi'nde buluşturdu.

70 bebek emekleme konusundaki hünerlerini gösterirken, anne ve babalar da bebeklerinin bitiş çizgisine ulaşması ve ilk 3'e girebilmesi için uğraştı.

Renkli görüntülere sahne olan olimpiyatların birincisi, Selin Nilay Tokgöz ve Okay Tokgöz'ün kızları Cemre Tokgöz bebek oldu.

Yarışmanın sonunda birinciye çeyrek, ikinci ve üçüncü olan bebeklere gram altın verildi.

Engelsiz Yaşam Birimi öğrencilerinin şarkıları eşliğinde yapılan Emekleme Olimpiyatları, hem bebekler hem anne babalar hem de izleyiciler için keyifli anlara sahne oldu.

Beylikdüzü Belediyesi Başkanvekili Ömer Şatır, çocuklar ve gençlerin arasında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Beylikdüzü'nde bu güzel organizasyonlar 4,5 yıldır devam ediyor. İnsanlarımız da bu faaliyetlere katılıyor. Katılım şu an inanılmaz yoğun" dedi.

Kaynak: DHA