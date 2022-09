Süleyman Küçük, çevresindekilerin tabiriyle 'Martıların babası' Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşıyor.

Çay fabrikasından emekli olduktan sonra kendini martılara adayan Küçük, her gün el arabasıyla ilçedeki balıkçıları tek tek dolaşıp balık artıkları topluyor. 15 yıldır aksatmadan her gün aynı saatte martıların karnını doyuruyor.

Onu gören martılar yemek saatinin geldiğini anlıyor

Emekli Süleyman Küçük, "Yağmur çamur yapıyorum. Yorulmuyorum. Yorulsam bile yorgunluk hissetmiyorum. Allah rızası var ya Allah sevgisi. Onun için bu işi yapıyorum. "Araklı'nın her tarafına dağılıyorlar. Benim geldiğimi biliyorlar buraya. Onlar da kendi dillerinde anlaşıyorlar ve gidelim bu yemeğe. Yiyelim bu sofradan diye hepsi toplanıyorlar buraya" diye konuştu.

Ziyafetten sadece martılar değil, balıkçıllar, kargalar, hatta kedilerin bile nasibini aldığını söyleyen Küçük, "Her gün geliyorum, her gün. Her gün geliyorum ve gelemediğim gün canım sıkılıyor. Üzülüyorum. Alışmışım bunları yedirmeye" dedi.

Martıların yedirilmesinden sonra sıra emektar arabanın yıkanmasına geliyor. Arabasını dere suyuyla yıkayan Süleyman Küçük, evinin yolunu tutuyor.