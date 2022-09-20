Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 15:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Anne ayı ve yavrularının neşeli anları
Erzincan ile Tunceli arasında kalan Munzur Dağları'na çıkan fotoğrafçılar, anne ayı ve 2 yavrusunun eğlenceli anlarını görüntüledi.
Munzur Dağları, yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor.
Yaban hayatını gözlemlemek için zaman zaman fotoğrafçıların kilometrelerce yolu kat ettikleri Munzur Dağları'nda anne ayı ve 2 yavrusu objektiflere yansıdı.
Anne ayı, çimenlerle karınlarını doyururken yavru ayılar dakikalarca oyun oynadı.
Bir süre sonra dronu fark eden ayılar bölgeden uzaklaştı.
Son Haberler
- 17:16
- 17:15
- 17:11
- 17:07
- 17:01
Sıradaki Haber
Sonbahar geldi hastalık sezonu açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz