Munzur Dağları, yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor.

Yaban hayatını gözlemlemek için zaman zaman fotoğrafçıların kilometrelerce yolu kat ettikleri Munzur Dağları'nda anne ayı ve 2 yavrusu objektiflere yansıdı.

Anne ayı, çimenlerle karınlarını doyururken yavru ayılar dakikalarca oyun oynadı.

Bir süre sonra dronu fark eden ayılar bölgeden uzaklaştı.