Karne hediyesi olarak alınan birçok evcil hayvan, okul dönemi başladığında sokağa ya da barınağa bırakılıyor.

Uzmanlar bu durumun hayvanları olumsuz etkilediğini söylüyor.

Barınaklar, binlerce lira ödenip alınan cins hayvanlarla dolu.

Veteriner Hekim Mehmet Sefa Dölek, anne babaları evcil hayvanlara oyuncak muamelesi yapmaması konusunda uyarıyor:

"Anneden dışarıda nasıl yaşanacağını bilmeyen kedi ve köpekler alınınca ve sokağa bırakıldığında hem beslenme hem yaşama sıkıntısı yaşıyorlar. Onlara ailenin bir ferdi gibi yaklaşılması lazım. Özellikle 5 yaşın altındaki çocukların evcil hayvan besleme sorumluluğu edinemeyeceği de göz ardı edilmemeli. Bu da bir can hatta daha dikkat edilmesi ve daha önem verilmesi gereken bir can. Uzun yıllar sizinle kalacağını bilmeniz gerekiyor."

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Selim Bayram